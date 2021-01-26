Названы даты обсуждения вакцины «Спутник V» экспертами ВОЗ

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут очередную встречу по обсуждению российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» 28 и 29 января.
Названы даты обсуждения вакцины «Спутник V» экспертами ВОЗ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на еженедельный бюллетень ВОЗ по прогрессу оценки вакцин от коронавируса.

«Сроки получения и предоставления данных будут обсуждены 28 и 29 января», — говорится в тексте.

Отмечается, что по «Спутнику V» было проведено несколько встреч, и ВОЗ запросила дополнительные данные у производителя.

Ранее в РФПИ заявили, что в ближайшие две недели ожидают регистрации «Спутника V» более чем в 25 странах.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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