Названы даты обсуждения вакцины «Спутник V» экспертами ВОЗ
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на еженедельный бюллетень ВОЗ по прогрессу оценки вакцин от коронавируса.
«Сроки получения и предоставления данных будут обсуждены 28 и 29 января», — говорится в тексте.
Отмечается, что по «Спутнику V» было проведено несколько встреч, и ВОЗ запросила дополнительные данные у производителя.
Ранее в РФПИ заявили, что в ближайшие две недели ожидают регистрации «Спутника V» более чем в 25 странах.
В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».