В РФПИ ожидают регистрации «Спутника V» ещё в более чем 25 странах
- РИА Новости
«В течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах», — цитирует РИА Новости заявление Дмитриева на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.
Он отметил, что на данный момент вакцина зарегистрирована в 14 странах.
По его словам, фонд работал индивидуально с каждой страной.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о договорённости о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».