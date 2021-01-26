В РФПИ ожидают регистрации «Спутника V» ещё в более чем 25 странах

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что в ближайшие две недели вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована более чем в 25 странах.
В РФПИ ожидают регистрации «Спутника V» ещё в более чем 25 странах
  • РИА Новости

«В течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах», — цитирует РИА Новости заявление Дмитриева на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.

Он отметил, что на данный момент вакцина зарегистрирована в 14 странах.

По его словам, фонд работал индивидуально с каждой страной.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о договорённости о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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