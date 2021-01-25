Президент Мексики рассказал о договорённости о поставках «Спутника V»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о договорённости о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

РИА Новости