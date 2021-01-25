Президент Мексики рассказал о договорённости о поставках «Спутника V»
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о договорённости о поставках российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
- РИА Новости
«Я... поблагодарил за решение отправить нам 24 млн доз вакцины «Спутник V» в течение следующих двух месяцев», — написал Обрадор в Twitter.
Также он пригласил Путина посетить с визитом Мексику.
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