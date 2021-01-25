Глава МИД Мексики оценил переговоры Путина и Обрадора

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард прокомментировал телефонные переговоры президентов России и Мексики Владимира Путина и Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

«Завершился телефонный разговор президента Лопеса Обрадора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он был сердечным и успешным», — сообщил он в своём Twitter.

По словам министра, в результате переговоров президентов Минздрав Мексики при поддержке правительства России сможет продвинуться в вопросе обеспечения доставки вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл переговоры с президентом Мексики.