Глава МИД Мексики оценил переговоры Путина и Обрадора

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард прокомментировал телефонные переговоры президентов России и Мексики Владимира Путина и Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Глава МИД Мексики оценил переговоры Путина и Обрадора
  • РИА Новости

«Завершился телефонный разговор президента Лопеса Обрадора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он был сердечным и успешным», — сообщил он в своём Twitter.

По словам министра, в результате переговоров президентов Минздрав Мексики при поддержке правительства России сможет продвинуться в вопросе обеспечения доставки вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин провёл переговоры с президентом Мексики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить