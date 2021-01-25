Путин провёл переговоры с президентом Мексики

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин провёл переговоры с президентом Мексики
  • РИА Новости

«С обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили проблематику противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности.

Также стороны рассмотрели вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков.

«В связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Владимир Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления», — добавили в Кремле.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье по случаю 130-летия установления российско-мексиканских дипломатических отношений заявил, что Россия заинтересована в безвизовом режиме с Мексикой. 

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