Путин провёл переговоры с президентом Мексики

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили проблематику противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности.

Также стороны рассмотрели вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков.

«В связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Владимир Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления», — добавили в Кремле.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье по случаю 130-летия установления российско-мексиканских дипломатических отношений заявил, что Россия заинтересована в безвизовом режиме с Мексикой.