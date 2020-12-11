Россия заинтересована в установлении безвизового режима с Мексикой

Россия заинтересована в безвизовом режиме с Мексикой. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в своей статье по случаю 130-летия установления российско-мексиканских дипломатических отношений.

Он отметил, что российская сторона работает над усовершенствованием «договорно-правовых основ российско-мексиканских отношений».

«Заинтересованы в заключении полноформатного соглашения об установлении безвизового порядка для поездок граждан двух стран, которое стало бы знаковой договорённостью в контексте растущих объёмов туристических и деловых обменов», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено рассказала о переговорах с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».