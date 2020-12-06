Глава МИД Сирии посетит Иран

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад посетит Иран с официальным визитом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде.

Данный визит «станет первой зарубежной поездкой нового министра иностранных дел Сирии».

Отмечается, что в Иране Микдад встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и другими представителями иранских властей.

В ноябре президент Сирии Башар Асад подписал указ о назначении Фейсала Микдада новым министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики.