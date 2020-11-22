В Сирии назначили нового министра иностранных дел
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о назначении Фейсала Микдада новым министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики.
- РИА Новости
Об этом информирует SANA.
Также Асад назначил постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари замминистра иностранных дел.
16 ноября сообщалось, что глава МИД Сирии Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: