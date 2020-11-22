В Сирии назначили нового министра иностранных дел

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о назначении Фейсала Микдада новым министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики.

Об этом информирует SANA.

Также Асад назначил постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари замминистра иностранных дел.

16 ноября сообщалось, что глава МИД Сирии Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни.