В Сирии назначили нового министра иностранных дел

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Президент Сирии Башар Асад подписал указ о назначении Фейсала Микдада новым министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики.
В Сирии назначили нового министра иностранных дел
  • РИА Новости

Об этом информирует SANA.

Также Асад назначил постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари замминистра иностранных дел.

16 ноября сообщалось, что глава МИД Сирии Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни.

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