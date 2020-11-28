В Великобритании назначили ответственного за вакцинацию от COVID-19

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В правительстве Великобритании утвердили новую должность замминистра здравоохранения, ответственного за вакцинацию от коронавируса, и назначили на неё Надима Захави. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны.
В Великобритании назначили ответственного за вакцинацию от COVID-19
  • Reuters

«Королева была рада одобрить назначение Надима Захави замминистра в Министерстве здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что Захави будет отвечать за подготовку и проведение бесперебойной массовой вакцинации и отчитываться о результатах своей деятельности министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку.

В заявлении также отмечается, что пост министра по вакцинации будет временным и просуществует до лета 2021 года.

Сам Захави отметил, что вакцинация — это большая и оперативная задача, и власти привержены быстрому внедрению вакцины.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал обнадёживающими данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca.

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