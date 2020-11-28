В Великобритании назначили ответственного за вакцинацию от COVID-19
- Reuters
«Королева была рада одобрить назначение Надима Захави замминистра в Министерстве здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что Захави будет отвечать за подготовку и проведение бесперебойной массовой вакцинации и отчитываться о результатах своей деятельности министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку.
В заявлении также отмечается, что пост министра по вакцинации будет временным и просуществует до лета 2021 года.
Сам Захави отметил, что вакцинация — это большая и оперативная задача, и власти привержены быстрому внедрению вакцины.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал обнадёживающими данные об эффективности вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca.