В Египте за сутки выявили 910 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.
«Зафиксированы 910 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 19 человек», — говорится в тексте.
Мугахед сообщил, что «общее число заболевших коронавирусом в Египте — 19 666 человек, 5205 человек выздоровели, скончались 816 человек».
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