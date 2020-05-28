В Египте за сутки выявили 910 новых случаев коронавируса

В Египте за сутки выявили 910 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

«Зафиксированы 910 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 19 человек», — говорится в тексте.

Мугахед сообщил, что «общее число заболевших коронавирусом в Египте — 19 666 человек, 5205 человек выздоровели, скончались 816 человек».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.