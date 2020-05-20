Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
В материале от 19 мая указано, что 20 мая в него внесена правка.
Издание скорректировало ошибочные подписи в графике, где указано количество больничных коек на 1000 человек в России и странах Организации экономического и сотрудничества и развития (ОЭСР) по данным на 2013 год (8,2 против 3,8).
Ранее посольство России заявило о подлоге Bloomberg и подмене местами графиков со статистикой больничных коек в России и странах ОЭСР.
В дипмиссии потребовали от издания опровержения опубликованных данных и извинений.