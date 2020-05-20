Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России

Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.

«Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Там заметили, что в опубликованном изданием статье в разделе «Мнения» поменяли местами графики Всемирного банка о количестве больничных коек на 1000 человек в России и странах Организации экономического и сотрудничества и развития (ОЭСР) по данным на 2013 год (8,2 против 3,8).

«Редакторы Bloomberg опустились до неприкрытого подлога... В этом любой читатель может убедиться самостоятельно, сравнив первоисточники... Мы требуем от Bloomberg опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», — подчеркнули в российском посольстве.

В дипмиссии также приложили оригинальные данные с сайта Всемирного банка о числе больничных коек в России и странах ОЭСР.

«Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Подобные «фокусы» псевдоэкспертов по России, которые формируют общественное мнение на Западе о нашей стране, давно уже стали печальной реальностью», — подчеркнули дипломаты России.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал статью газеты Financial Times, согласно которой смертность от коронавируса в стране может быть более чем на 70% выше официальных данных.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович подчеркнула, что сознательного занижения смертности из-за коронавирусной инфекции в России нет.