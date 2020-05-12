ВОЗ: сознательного занижения смертности от коронавируса в России нет

Сознательного занижения смертности из-за коронавирусной инфекции в России нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«Такого сознательного занижения нет... На этот момент я не вижу ничего такого страшного, чтобы сказать, что Россия сознательно не хочет докладывать о летальности от коронавируса», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал статью газеты Financial Times, в которой говорилось, что смертность от COVID-19 в стране может быть на 70% выше официальных данных. Он назвал данный материал непрофессиональным хайпом.

По данным оперативного штаба, за время пандемии в России от коронавируса скончались 2116 человек.