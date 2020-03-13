Находящаяся в Лиссабоне журналист рассказала о ситуации в городе в связи с коронавирусом

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Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Лиссабоне Алла Боголепова прокомментировала ситуацию в городе в связи с карантином по коронавирусу.
Находящаяся в Лиссабоне журналист рассказала о ситуации в городе в связи с коронавирусом
  • Reuters

«Пасхальные каникулы испорчены. Туристический сезон по швам просто. Ресторанам рекомендовали заполнять залы не больше чем на треть, чтобы между посетителями была дистанция. Но тут больше чем на треть и не заполнить — туристов-то мало. В ближайшие три недели занятия в школах отменены. Круизники будут заходить в порт, но высаживаться с них запрещено. Дискотеки закрыты», — отметила она.

Боголепова добавила, что жители Лиссабона довольно спокойно относятся к карантину.

Ранее эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.

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