Находящаяся в Лиссабоне журналист рассказала о ситуации в городе в связи с коронавирусом
- Reuters
«Пасхальные каникулы испорчены. Туристический сезон по швам просто. Ресторанам рекомендовали заполнять залы не больше чем на треть, чтобы между посетителями была дистанция. Но тут больше чем на треть и не заполнить — туристов-то мало. В ближайшие три недели занятия в школах отменены. Круизники будут заходить в порт, но высаживаться с них запрещено. Дискотеки закрыты», — отметила она.
Боголепова добавила, что жители Лиссабона довольно спокойно относятся к карантину.
Ранее эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.