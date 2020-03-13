Находящаяся в Лиссабоне журналист рассказала о ситуации в городе в связи с коронавирусом

Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Лиссабоне Алла Боголепова прокомментировала ситуацию в городе в связи с карантином по коронавирусу.

«Пасхальные каникулы испорчены. Туристический сезон по швам просто. Ресторанам рекомендовали заполнять залы не больше чем на треть, чтобы между посетителями была дистанция. Но тут больше чем на треть и не заполнить — туристов-то мало. В ближайшие три недели занятия в школах отменены. Круизники будут заходить в порт, но высаживаться с них запрещено. Дискотеки закрыты», — отметила она.

Боголепова добавила, что жители Лиссабона довольно спокойно относятся к карантину.

Ранее эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Италии.