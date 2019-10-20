В каютах прибывшего в Таллин парома найдены тела мужчины и женщины

Эстонская полиция сообщила об обнаружении тел мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.

Как пишет News Now Finland, погибшие — граждане Финляндии, мужчина 21 года и женщина 25 лет.

В компании Tallink, которой принадлежит судно, отметили, что паром прибыл в эстонский порт в субботу, 19 октября, в 22:00 по местному времени, однако тела обнаружили лишь в 03:00 и в 04:00 в воскресенье.

Издание уточняет, что пассажиры, которые отправляются в мини-круиз, ночуют в каютах на судне и имеют возможность сойти на берег в Таллине с 08:00 до 12:00 на следующий день.

В полиции Эстонии подчеркнули, что не связывают эти две смерти между собой, кроме того, на телах отсутствуют признаки насилия, сообщает Postimees.

Летом 2017 года издание Alaska Dispatch News сообщило, что на Аляске мужчина убил жену в каюте круизного судна. По данным СМИ, на этом судне в тот момент проходил ужин, посвящённый загадочным убийствам.

Тогда, согласно отчёту ФБР, 39-летнего мужчину застали за тем, что он ночью пытался вытащить тело супруги на балкон из забрызганной кровью каюты.