В Госдуме прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Короткая ссылка
Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
В Госдуме прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Вашингтон немножко путает свои функции, поскольку делегация едет в ООН. И Соединённые Штаты являются просто местом расположения офиса ООН», — заявил он.

По его словам, в данном случае США должны либо в обязательном порядке выдавать визы, либо отказаться от статуса страны, принимающей ООН.

Как считает Милонов, самой организации необходимо поставить на повестку этот вопрос.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал невыдачу виз США части делегации России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить