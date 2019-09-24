В Госдуме прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

«Вашингтон немножко путает свои функции, поскольку делегация едет в ООН. И Соединённые Штаты являются просто местом расположения офиса ООН», — заявил он.

По его словам, в данном случае США должны либо в обязательном порядке выдавать визы, либо отказаться от статуса страны, принимающей ООН.

Как считает Милонов, самой организации необходимо поставить на повестку этот вопрос.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал невыдачу виз США части делегации России.