Власти Перу сохранят безвизовый режим для ряда мигрантов из Венесуэлы

Перу сохранит прежний безвизовый режим для несовершеннолетних граждан Венесуэлы, а также для лиц, находящихся в трудном положении, включая беременных женщин и пожилых граждан, заявил глава МИД Перу Нестор Пополисио.

Об этом сообщается на сайте RPP.

«Исходя из соображений гуманитарного характера, правительство решило, что несовершеннолетние венесуэльцы или взрослые граждане этой страны, находящиеся в уязвимом положении, смогут въезжать в страну (по старым правилам. — RT), — заявил министр иностранных дел Перу в интервью радиостанции.

Кроме того, власти Перу решили обеспечить безвизовый въезд для беременных женщин и пожилых граждан Венесуэлы.

Венесуэльцы, имеющие гуманитарные визы, выданные в перуанских консульствах, смогут также официально трудоустроиться в этой стране.

7 июня лидер Перу Мартин Вискарра объявил о введении визового режима с Венесуэлой с 15 июня в целях обеспечения безопасной и упорядоченной миграции.