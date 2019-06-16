Власти Перу сохранят безвизовый режим для ряда мигрантов из Венесуэлы
Об этом сообщается на сайте RPP.
«Исходя из соображений гуманитарного характера, правительство решило, что несовершеннолетние венесуэльцы или взрослые граждане этой страны, находящиеся в уязвимом положении, смогут въезжать в страну (по старым правилам. — RT), — заявил министр иностранных дел Перу в интервью радиостанции.
Кроме того, власти Перу решили обеспечить безвизовый въезд для беременных женщин и пожилых граждан Венесуэлы.
Венесуэльцы, имеющие гуманитарные визы, выданные в перуанских консульствах, смогут также официально трудоустроиться в этой стране.
7 июня лидер Перу Мартин Вискарра объявил о введении визового режима с Венесуэлой с 15 июня в целях обеспечения безопасной и упорядоченной миграции.