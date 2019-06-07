Власти Перу объявили о введении визового режима с Венесуэлой
«Мы хотим безопасную и упорядоченную миграцию... Поэтому с 15 июня в страну смогут въехать только венесуэльцы с паспортом и соответствующей визой», —приводит слова перуанского лидера газета El Comercio.
Он уточнил, что венесуэльцы смогут получить гуманитарные визы в одном из консульств Перу.
По его словам, такая мера позволит урегулировать въезд граждан Венесуэлы в соседнюю страну.
«Мы обязаны обеспечить безопасность и спокойствие перуанцев», — подчеркнул Вискарра.
По данным миграционной службы Перу, страна приняла 800 тыс. венесуэльцев с начала кризиса в Боливарианской Республике.
В конце февраля власти Перу приняли решение аннулировать визы дипломатов из Венесуэлы.