Москва обеспокоена возможной судьбой акта Россия — НАТО
- Reuters
«У нас серьёзную тревогу вызывает судьба основополагающего акта Россия — НАТО, особенно в свете ведущихся переговоров между Вашингтоном и Варшавой относительно развёртывания крупного американского контингента», — приводит РИА Новости слова Келина.
Также он отметил, что расширение НАТО, нацеленное на Западные Балканы, угрожает шаткой стабильности в регионе.
Кроме того, Келин сообщил, что Москва делает всё возможное, чтобы на основе устава Совета Европы найти выход и вернуть делегацию России в ПАСЕ к полноценной работе.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости.