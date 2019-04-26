Москва обеспокоена возможной судьбой акта Россия — НАТО

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Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что Москва обеспокоена судьбой основополагающего акта Россия — НАТО.
Москва обеспокоена возможной судьбой акта Россия — НАТО
  • Reuters

«У нас серьёзную тревогу вызывает судьба основополагающего акта Россия — НАТО, особенно в свете ведущихся переговоров между Вашингтоном и Варшавой относительно развёртывания крупного американского контингента», — приводит РИА Новости слова Келина.

Также он отметил, что расширение НАТО, нацеленное на Западные Балканы, угрожает шаткой стабильности в регионе.

Кроме того, Келин сообщил, что Москва делает всё возможное, чтобы на основе устава Совета Европы найти выход и вернуть делегацию России в ПАСЕ к полноценной работе.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости.

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