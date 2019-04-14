Япония призвала Китай усилить контроль над соблюдением санкций против КНДР

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Японии Таро Коно в интервью The Financial Times выразил надежду на то, что Китай ужесточит контроль над соблюдением экономических санкций, введённых против КНДР.

В Токио подчеркнули, что текущий санкционный режим в отношении Пхеньяна «полон лазеек», этим вызвана необходимость постоянно поддерживать экономическое давление на КНДР.

По мнению японской стороны, делать это стоит до тех пор, пока Северная Корея не осуществит денуклеаризацию и не уничтожит баллистические ракеты.

«Происходит очень много перегрузок с одного судна на другое, и таким образом Северная Корея получает нефть и продаёт уголь... Мы надеемся, что Китай ужесточит контроль над этим вопросом», — заявил глава МИД Японии. 

Ранее сообщалось о решении властей Японии продлить на два года действие санкций в отношении Северной Кореи, которые включают запрет на доступ к японским портам судов КНДР.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией Северной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить