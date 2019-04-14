Япония призвала Китай усилить контроль над соблюдением санкций против КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно в интервью The Financial Times выразил надежду на то, что Китай ужесточит контроль над соблюдением экономических санкций, введённых против КНДР.

В Токио подчеркнули, что текущий санкционный режим в отношении Пхеньяна «полон лазеек», этим вызвана необходимость постоянно поддерживать экономическое давление на КНДР.

По мнению японской стороны, делать это стоит до тех пор, пока Северная Корея не осуществит денуклеаризацию и не уничтожит баллистические ракеты.

«Происходит очень много перегрузок с одного судна на другое, и таким образом Северная Корея получает нефть и продаёт уголь... Мы надеемся, что Китай ужесточит контроль над этим вопросом», — заявил глава МИД Японии.

Ранее сообщалось о решении властей Японии продлить на два года действие санкций в отношении Северной Кореи, которые включают запрет на доступ к японским портам судов КНДР.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией Северной Кореи.