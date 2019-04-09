Япония продлила санкции в отношении КНДР на два года

Япония приняла решение продлить на два года санкции в отношении Северной Кореи, срок действия которых истекает на этой неделе, сообщает NHK.

Отмечается, что санкции, введённые в 2006 году из-за ракетных пусков Пхеньяна, включают запрет на импорт северокорейских товаров и на доступ в японские порты северокорейских судов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.