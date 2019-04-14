Times назвала Солсбери лучшим городом Британии

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Солсбери стал лучшим городом для жизни в Великобритании в 2019 году по версии газеты The Sunday Times.

Отмечается, что Солсбери «имеет выдающуюся историю и предлагает первоклассное образование».

Тем не менее, в этом году город был выбран жюри из-за «возрождающегося духа коллективизма», который проявился особенно ярко после истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее российский посол в Великобритании Александр Яковенко встретился с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.

5 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились «неизвестным веществом» в Солсбери и были госпитализированы в критическом состоянии.

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