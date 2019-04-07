«Живут тем, что напечатано в британских газетах»: как прошла встреча Яковенко с пострадавшим в Эймсбери

Посол России в Лондоне Александр Яковенко провёл встречу с пострадавшим в инциденте в Эймсбери британцем Чарли Роули. Дипломат рассказал, что мужчина владел только той информацией об инциденте, которую печатала британская пресса. При этом сами британские власти с пострадавшим общались неохотно, добавил Яковенко. Как подчеркнул посол, Роули даже не сообщили, как его лечили после отравления в Эймсбери. Также братьям Роули передали доклад, в котором излагалась российская версия произошедшего в Солсбери.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко провёл встречу с Чарли Роули — британцем, пострадавшим в инциденте в Эймсбери летом 2018 года. Именно у Чарли Роули оказалась ёмкость с отравляющим веществом, от которого 8 июля скончалась его спутница Дон Стёрджесс.

«Я считаю, что это была очень полезная встреча для них прежде всего, но также и для нас, потому что мы стали немножко лучше понимать всё-таки, что же произошло в Эймсбери и что происходит вокруг расследования в Солсбери», — сказал Яковенко. По его словам, встреча с братьями Роули длилась больше часа.

Яковенко отметил, что гости не знали ничего о ходе расследования несмотря на тот факт, что имеющий статус потерпевшего Роули должен получать от британской полиции доклады. По словам дипломата, братья «живут тем, что напечатано в британских газетах».

«Большая часть информации, которой они располагали — это то, что печаталось в газетах, и у меня сложилось впечатление, что семья Стёрджесс и эти братья абсолютно не информированы тем, что же там произошло с ними и что произошло в Солсбери. Никаких официальных докладов ими не было получено», — сказал посол.

При этом в ходе встречи с Яковенко Роули получил доклад, подготовленный российской стороной. В документе содержится информация о том, что известно Москве о событиях в Эймсбери и Солсбери. Дипломат рассказал, что братья Роули задали около 20 вопросов об этих инцидентах и о том, что о случившемся думает Россия.

«Я бы сказал, что 80% фактов, которые я предоставил, были новыми для него», — добавил Яковенко.

Дипломат отметил, что посетившие его резиденцию британцы слушали «очень внимательно, очень дружественно» и пытались во всём разобраться. В то же время они обратились к Яковенко с просьбой, чтобы тот рассказал российской аудитории, что они не бездомные, как сообщали британские СМИ.

«Первое, что они мне сказали — что британская пресса неверно писала о них о том, что они бомжи. Это отнюдь не так. И он бы хотел, чтобы именно эта мысль была доведена до российской публики», — подчеркнул Яковенко.

Кроме того, посол рассказал, что британцы интересовались, Россия ли отравила Скрипалей и является ли РФ единственной страной, где возможно произвести вещество A234, в британской прессе известное под названием «Новичок». Яковенко рассказал, что предоставил Роули полное разъяснение.

«Я ему ещё раз убедительно на фактах доказал, что этот «Новичок» так называемый может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, и было в Чехии и других странах», — сказал дипломат.

При этом Роули и его брат очень удивились, когда узнали, что у России нет доступа ни к Скрипалям, ни к веществу, которое британская сторона определила, как «Новичок».

Яковенко также сказал, они с Роули обменялись контактами, чтобы в дальнейшем делиться информацией.

Инцидент в Эймсбери

Напомним, покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль произошло в Солсбери в марте 2018 года.

По заявлениям британской полиции от 5 июля, Дон Стёрджесс и Чарли Роули в Эймсбери отравились тем же веществом, что и Скрипали.

Также по теме «Нестыковки и несуразицы»: постпред России при ОЗХО Шульгин о британской версии по делу Скрипалей В Гааге состоялся брифинг ОЗХО, посвящённый инцидентам в Солсбери и Эймсбери. Ранее британские власти заявили, что два происшествия...

В обоих инцидентах Лондон обвинил Москву. Согласно позиции Великобритании — Россия якобы целенаправленно отравила Скрипалей, а затем от этого же вещества пострадали Стёрджесс и Роули.

Вместе с тем замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес 5 июля заявил, что полиция не нашла прямой связи между инцидентами в Солсбери и Эймсбери. По его словам, правоохранительные органы придерживались гипотезы, в люди в Эймсбери пострадали «предыдущей атаки или чего-то ещё».

«Эти люди не были связаны со Скрипалями, это не была атака, это, я думаю, заражение «Новичком», — приводит его слова РИА Новости.

Позже Великобритания обвинила в атаке на экс-полковника ГРУ россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые были в Солсбери в день отравления Скрипалей. Лондон назвал их сотрудниками ГРУ.

Однако в эксклюзивном интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян они рассказали, что приехали в Великобританию в туристических целях и их визит в Солсбери в день отравления Скрипалей — это совпадение.

Москва неоднократно обращала внимание Лондона на то, что никаких фактов российского участия в отравлениях представлено не было.

«Я не хочу преуменьшать серьёзность случаев с применением химических веществ, но если кто-то хочет на этом спекулировать и разыгрывать спектакль на потеху публике с целью сплотить европейское сообщество против России, то это стыдно. Если кто-то всерьёз озабочен этой проблемой, то тогда не нужно говорить неправду и нужно доказывать свои обвинения фактами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в октябре 2018 года в интервью каналу Euronews.

Добавим, что 9 июля пострадавшая в Эймсбери Стёрджесс скончалась, а Роули на протяжении нескольких недель находился в больнице, его выписали 20 июля.

Как сказал сам Чарли Роули в ходе встречи с Яковенко, с тех пор его самочувствие продолжает ухудшаться и он думает над тем, чтобы обратиться в другую страну за медицинской помощью. При этом он не знает, ни от чего его лечили, ни какими препаратами.

Российский посол предположил, что неосведомленностью пострадавших в Эймсбери указывает не необходимость повторной проверки всех действии и заявлений британских властей.

«Я думаю, что постепенно у них (пострадавших и их родственников. — RT) тоже закрадываются мысли, что хорошо бы где-то это все перепроверить», — заключил Яковенко.