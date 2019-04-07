Яковенко встретился с пострадавшим при инциденте в Эймсбери

Посол России в Великобритании Александр Яковенко встретился с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью. Дипломат ответил на их вопросы касаемо инцидента в Солсбери и отдал копию доклада, который сделало российское диппредставительство.

«Я считаю, что это была очень полезная встреча для них прежде всего, но также и для нас, потому что мы стали немножко лучше понимать всё-таки, что же произошло в Эймсбери и что происходит вокруг расследования в Солсбери», — сказал Яковенко.

Он отметил, что большинство вопросов к нему было построено на полном отсутствии информации с британской стороны. По его словам, большая часть данных, которыми они располагали, это сообщения прессы.

«В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли она той страной, которая могла произвести «Новичок». Мы, естественно, дали полное разъяснение на этот счёт, и я ему ещё раз убедительно на фактах доказал, что этот «Новичок» так называемый может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, и было в Чехии и других странах», — сказал посол.

По его словам, его слушали очень внимательно и дружественно, пытаясь разобраться в случившемся.

В июле 2018 года в британском Эймсбери два человека пострадали, предположительно, из-за воздействия неизвестного вещества.

Одна из пострадавших, Дон Стёрджесс, скончалась в клинике, её спутник Чарли Роули был выписан из больницы 20 июля.