Эрдоган выразил соболезнования Меркель в связи со смертью её матери

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил ей соболезнования в связи с кончиной её матери Герлинды Каснер.
Эрдоган выразил соболезнования Меркель в связи со смертью её матери
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Отмечается, что главы двух стран также обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений.

Ранее СМИ сообщили о смерти матери Меркель.

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