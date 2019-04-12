Эрдоган выразил соболезнования Меркель в связи со смертью её матери

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил ей соболезнования в связи с кончиной её матери Герлинды Каснер.

Reuters

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на администрацию турецкого лидера. Отмечается, что главы двух стран также обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений. Ранее СМИ сообщили о смерти матери Меркель.