Руководителя бюро AFP выслали из Алжира

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Руководитель представительства AFP в Алжире Эмерик Вансено депортирован из страны.

Как сообщает французское агентство, Вансено выслали из Алжира после того, как власти страны отказали ему в продлении аккредитации на 2019 год.

Генеральный директор AFP Фабрис Фрис, комментируя высылку сотрудника агентства, назвал это решение неприемлемым.

«В данных условиях для нас не может быть и речи о назначении преемника в настоящее время», — сказал он.

Ранее журналист итальянского государственного телевидения Rai Марк Иннаро, работающий в Москве, рассказал RT о своей неудачной попытке въехать на Украину, где он планировал освещать президентские выборы и встретиться с представителями политических и религиозных кругов.

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