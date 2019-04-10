Руководителя бюро AFP выслали из Алжира

Руководитель представительства AFP в Алжире Эмерик Вансено депортирован из страны.

Как сообщает французское агентство, Вансено выслали из Алжира после того, как власти страны отказали ему в продлении аккредитации на 2019 год.

#UPDATE Agence France-Presse bureau chief Aymeric Vincenot was expelled from Algeria on Tuesday after the authorities refused to renew his press accreditation for 2019 https://t.co/1utfCgJNPq — AFP news agency (@AFP) 9 апреля 2019 г.

Генеральный директор AFP Фабрис Фрис, комментируя высылку сотрудника агентства, назвал это решение неприемлемым.

«В данных условиях для нас не может быть и речи о назначении преемника в настоящее время», — сказал он.

Ранее журналист итальянского государственного телевидения Rai Марк Иннаро, работающий в Москве, рассказал RT о своей неудачной попытке въехать на Украину, где он планировал освещать президентские выборы и встретиться с представителями политических и религиозных кругов.