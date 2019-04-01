Путин и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Совета сотрудничества

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Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили подготовку к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.
Путин и Эрдоган обсудили подготовку к заседанию Совета сотрудничества
  • РИА Новости

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин поздравил Эрдогана с успехом возглавляемой им Партии справедливости и развития на прошедших в Турции 31 марта выборах в местные органы власти.

Также говорится, что затронуты вопросы двусторонней повестки дня по подготовке к запланированному в Москве 8 апреля 2019 года восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией.

Кроме этого, как сообщает РИА Новости, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирию.

«Да, затрагивали», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, что Россия и Турция условились ускорить формирование конституционного комитета Сирии

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