В США подтвердили готовность сотрудничать с Россией по ситуации вокруг КНДР
Об этом сообщает «Рёнхап».
«Соединённые Штаты полны решимости сотрудничать с заинтересованными сторонами, в том числе с Россией, относительно надёжного и последовательного выполнения санкций ООН, чтобы продвигаться в вопросе денуклеаризации», — сказал он.
U.S. seeks Russia's cooperation on N. Korea https://t.co/QsETjMmOni— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 16 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что заместитель главы МИД России Игорь Моргулов провёл в Москве переговоры с Биганом.