В США подтвердили готовность сотрудничать с Россией по ситуации вокруг КНДР

Спецпредставитель Госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивен Биган заявил о заинтересованности Вашингтона в сотрудничестве с Россией по ситуации на Корейском полуострове.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Соединённые Штаты полны решимости сотрудничать с заинтересованными сторонами, в том числе с Россией, относительно надёжного и последовательного выполнения санкций ООН, чтобы продвигаться в вопросе денуклеаризации», — сказал он.

U.S. seeks Russia's cooperation on N. Korea https://t.co/QsETjMmOni — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 16 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что заместитель главы МИД России Игорь Моргулов провёл в Москве переговоры с Биганом.