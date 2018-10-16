Россия и США договорились наращивать усилия в решении проблем Корейского полуострова
- Reuters
Об этом говорится на сайте МИД России.
В ходе встречи они обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова.
«Дана высокая оценка усилиям вовлечённых в процесс урегулирования стран. Стороны условились наращивать усилия в интересах скорейшего политико-дипломатического решения всех проблем субрегиона, включая ядерную», — говорится в сообщении.
Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о постоянных контактах Вашингтона и Москвы по ситуации в КНДР.
В июне эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.