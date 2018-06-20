Президент Сенегала заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией

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Президент Сенегала Маки Салл в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о заинтересованности в сотрудничестве между его страной и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Сенегала заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
  • © F.Andrieu
  • globallookpress.com

Салл отметил, что Сенегал «сейчас стоит на перепутье» и «открыт к новым партнёрствам».

Он пояснил, что страна заинтересована в развитии сотрудничества не только со своими «традиционными партнёрами» — Францией и США, но и с Китаем, Турцией и Россией. 

По его словам, «Россия занимает очень важное место».

«Считаю, что нам нужно расширить рамки взаимодействия... Мы хотели бы, чтобы Россия оказывала нам содействие, например, в оценке наших ресурсов, а также в полноценном овладении технологией освоения наших месторождений», — сказал лидер Сенегала.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала по футболу обыграла Польшу в матче ЧМ-2018 по футболу.

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