Президент Сенегала заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией
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Салл отметил, что Сенегал «сейчас стоит на перепутье» и «открыт к новым партнёрствам».
Он пояснил, что страна заинтересована в развитии сотрудничества не только со своими «традиционными партнёрами» — Францией и США, но и с Китаем, Турцией и Россией.
По его словам, «Россия занимает очень важное место».
«Считаю, что нам нужно расширить рамки взаимодействия... Мы хотели бы, чтобы Россия оказывала нам содействие, например, в оценке наших ресурсов, а также в полноценном овладении технологией освоения наших месторождений», — сказал лидер Сенегала.
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала по футболу обыграла Польшу в матче ЧМ-2018 по футболу.