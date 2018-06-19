Сенегал обыграл Польшу в матче ЧМ-2018 по футболу

Сборная Сенегала переиграла национальную команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу Сенегала.

На 38-й минуте мяч после удара рикошетом от Тиагу Ционека залетел в сетку ворот. На 61-й минуте Мбай Ньянг воспользовался ошибками польской сборной и удвоил преимущество.

На 86-й минуте поляк Гжегож Крыховяк забил единственный мяч команды.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Следующий матч команда Сенегала проведёт с командой Японии, Польша — с Колумбией. Обе встречи пройдут 24 июня.

Ранее сборная Японии одержала победу над национальной командой Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.