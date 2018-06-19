Сборная Японии обыграла Колумбию в матче ЧМ-2018 по футболу

Сборная Японии одержала победу над национальной командой Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая в Саранске, завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Японии отличился Синдзи Кагава, реализовав пенальти на 6-й минуте. На 73-й минуте Юя Осако головой поразил ворота после подачи с углового.

У колумбийцев точный удар со штрафного нанёс Хуан Кинтеро на 39-й минуте.

На 3-й минуте колумбийцы остались в меньшинстве после удаления Карлоса Санчеса.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч сборная Колумбии сыграет с командой Польши 24 июня. В тот же день Япония встретится с Сенегалом.

Ранее сообщалось, что удаление колумбийского защитника Карлоса Санчеса на 3-й минуте матча чемпионата мира 2018 года Колумбия — Япония стало вторым в списке самых ранних в истории мировых первенств.