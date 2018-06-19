Удаление Карлоса Санчеса стало вторым в списке самых ранних в истории ЧМ

Удаление колумбийского защитника Карлоса Санчеса на третьей минуте матча чемпионата мира 2018 года Колумбия — Япония стало вторым в списке самых ранних в истории мировых первенств.

Рекорд принадлежит защитнику сборной Уругвая Хосе Батисте, который получил красную карточку на 54-й секунде матча с Шотландией на ЧМ-1986.

Ранее сообщалось, что произошло первое удаление ЧМ-2018 в матче Колумбия — Япония.