На третьей минуте матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России между сборными Колумбии и Японии был удалён защитник колумбийской команды Карлос Санчес.

Санчес сыграл рукой в штрафной площади, прервав полёт мяча в ворота сборной Колумбии. Словенский судья Дамир Скомина показал колумбийцу красную карточку.

Японец Синдзи Кагава реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

Первое удаление ЧМ-2018 произошло в матче Колумбия — Япония

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес остался в запасе сборной Колумбии на матч ЧМ-2018 с Японией.