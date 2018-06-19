Хамес Родригес остался в запасе сборной Колумбии на матч ЧМ-2018 с Японией

Стали известны стартовые составы сборных Колумбии и Японии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

В запасе сборной Колумбии остался полузащитник «Баварии» Хамес Родригес. На скамейке запасных остался и японец Кейсуке Хонда, ранее выступавший за московский ЦСКА.

Матч Колумбия — Япония пройдёт в Саранске. Начало — в 15:00.

Ранее принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск, чтобы поддержать сборную своей страны в матче чемпионата мира с национальной командой Колумбии.