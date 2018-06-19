Сборная Сенегала стала первой африканской командой, победившей в стартовом матче на ЧМ-2018

Сборная Сенегала по футболу стала первой командой из Африки, одержавшей победу на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

В матче первого раунда группового этапа мундиаля-2018 сенегальцы обыграли команду Польши.

Другие представители африканского континента не смогли добиться победы в своих первых матчах на чемпионате мира в России. Египет проиграл Уругваю, Марокко уступило Ирану, Нигерия — Хорватии, а Тунис — Англии.

Ранее сообщалось, что Мбай Ньянг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Польша — Сенегал.