Ньянг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Польша — Сенегал

Нападающий сборной Сенегала Мбай Ньянг признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Польши.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ньянг стал автором второго гола своей команды в ворота сборной Польши.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала обыграла команду Польши в матче ЧМ-2018 по футболу.