В сенате США потребовали отставки главы МВБ на фоне разлучения детей мигрантов с родителями
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Об этом сообщает ABC.
«Государство должно заниматься укреплением семьи, а не её разрушением. Государство также должно быть привержено прозрачности и ответственности. Под управлением Нильсен Министерство внутренней безопасности не достигает успехов. Она должна уйти в отставку», — заявила Харрис.
Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.
По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал американские власти не разделять детей нелегальных мигрантов с родителями.