В сенате США потребовали отставки главы МВБ на фоне разлучения детей мигрантов с родителями

Сенатор США Камала Харрис потребовала отставки министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен на фоне разногласий в конгрессе по поводу миграционной политики правительства, согласно которой нелегальные мигранты рискуют быть разделёнными со своими детьми.

Об этом сообщает ABC.

«Государство должно заниматься укреплением семьи, а не её разрушением. Государство также должно быть привержено прозрачности и ответственности. Под управлением Нильсен Министерство внутренней безопасности не достигает успехов. Она должна уйти в отставку», — заявила Харрис.

Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс предупредил потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что в случае попытки незаконного проникновения в Соединённые Штаты они рискуют целостностью своих семей.

По данным Министерства внутренней безопасности США, около 2 тыс. детей нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах разлучили с семьями в период с 19 апреля по 31 мая.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал американские власти не разделять детей нелегальных мигрантов с родителями.