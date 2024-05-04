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Блинкен: США ждут положительного ответа от ХАМАС на сделку о прекращении огня

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В Вашингтоне надеются, что радикальное палестинское движение ХАМАС даст положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, лучшее, что сейчас может случиться, — это достижение соглашения, которое изучает ХАМАС для прекращения огня и освобождения заложников. 

«Мы ждём ответа от ХАМАС, мы ждём, ответят ли они «да» на прекращение огня и освобождение заложников», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее сообщалось, что США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем по Газе.

Также в Пентагоне отметили, что не видят признаков того, что ХАМАС намерено напасть на силы США.

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