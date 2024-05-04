Блинкен: США ждут положительного ответа от ХАМАС на сделку о прекращении огня
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, лучшее, что сейчас может случиться, — это достижение соглашения, которое изучает ХАМАС для прекращения огня и освобождения заложников.
«Мы ждём ответа от ХАМАС, мы ждём, ответят ли они «да» на прекращение огня и освобождение заложников», — цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее сообщалось, что США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем по Газе.
Также в Пентагоне отметили, что не видят признаков того, что ХАМАС намерено напасть на силы США.