Блинкен: США ждут положительного ответа от ХАМАС на сделку о прекращении огня

В Вашингтоне надеются, что радикальное палестинское движение ХАМАС даст положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, лучшее, что сейчас может случиться, — это достижение соглашения, которое изучает ХАМАС для прекращения огня и освобождения заложников.

«Мы ждём ответа от ХАМАС, мы ждём, ответят ли они «да» на прекращение огня и освобождение заложников», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее сообщалось, что США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем по Газе.

Также в Пентагоне отметили, что не видят признаков того, что ХАМАС намерено напасть на силы США.