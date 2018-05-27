Помпео: США не изменят свою политику в отношении Венесуэлы после освобождения американца

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Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не собираются менять свою политику в отношении Венесуэлы, несмотря на недавнее освобождение американца Джошуа Холта из венесуэльской тюрьмы.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы приветствуем освобождение Джошуа и Тамары Холт, которые были незаконно взяты под стражу в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы не изменится. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и его попытки вернуть демократию», — указал он в сообщении.

Ранее сообщалось, что американец Джошуа Холт, которого ранее власти Венесуэлы освободили из тюрьмы, вернулся в США.

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