Помпео: США не изменят свою политику в отношении Венесуэлы после освобождения американца
Об этом он написал в своём Twitter.
«Мы приветствуем освобождение Джошуа и Тамары Холт, которые были незаконно взяты под стражу в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы не изменится. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и его попытки вернуть демократию», — указал он в сообщении.
We welcome the release of Joshua & Thamara Holt, who were unjustly imprisoned in #Venezuela. U.S. policy toward Venezuela remains unchanged. We support the Venezuelan people & their efforts to return to democracy. We wish Joshua & his family the best after this difficult period.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 27 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что американец Джошуа Холт, которого ранее власти Венесуэлы освободили из тюрьмы, вернулся в США.