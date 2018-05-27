СМИ: Освобождённый из тюрьмы в Венесуэле американец вернулся в США

Американец Джошуа Холт, которого ранее власти Венесуэлы освободили из тюрьмы, вернулся в США.

Об этом сообщает Associated Press.

«Официальный представитель США заявил, что американец Джошуа Холт, находившийся в тюрьме в Венесуэле в течение двух последних лет, вернулся в США», — пишет агентство.

BREAKING: US official says American Joshua Holt, held in jail in Venezuela for 2 years, has returned to U.S. — The Associated Press (@AP) 26 мая 2018 г.

Данную информацию в своём Twitter подтвердил также вице-президент США Майк Пенс.

«Очень рад, что Джошуа Холт вернулся домой к своей семьей, где он всегда и должен был быть. Санкции будут действовать до тех пор, пока демократия не вернется в Венесуэлу», — указал он.

Very glad that Josh Holt is now back home with his family – where he has always belonged. Sanctions continue until democracy returns to Venezuela. — Vice President Mike Pence (@VP) 26 мая 2018 г.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили ранее задержанного в этой стране гражданина США.