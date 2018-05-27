СМИ: Освобождённый из тюрьмы в Венесуэле американец вернулся в США

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Американец Джошуа Холт, которого ранее власти Венесуэлы освободили из тюрьмы, вернулся в США.

Об этом сообщает Associated Press.

«Официальный представитель США заявил, что американец Джошуа Холт, находившийся в тюрьме в Венесуэле в течение двух последних лет, вернулся в США», — пишет агентство.

Данную информацию в своём Twitter подтвердил также вице-президент США Майк Пенс.

«Очень рад, что Джошуа Холт вернулся домой к своей семьей, где он всегда и должен был быть. Санкции будут действовать до тех пор, пока демократия не вернется в Венесуэлу», — указал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили ранее задержанного в этой стране гражданина США.

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