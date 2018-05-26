Трамп сообщил об освобождении задержанного в Венесуэле гражданина США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили ранее задержанного в этой стране гражданина США.

«Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы. Должен приземлиться в Вашингтоне сегодня вечером и быть в Белом доме со своей семьёй!» — написал он в Twitter.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2018 г.

Как отмечается, речь идёт о Джошуа Холте. Он был задержан в 2016 году и провёл в заключении в Венесуэле более полутора лет.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил выслать из страны дипломатических представителей Соединённых Штатов.