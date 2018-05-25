Мадуро рассказал о задержании военных, планировавших госпереворот в Венесуэле
- Reuters
«После предъявления обвинений они признали свою вину в том, что продались предателям, которые из Колумбии заплатили им, чтобы они предали честь, мораль и лояльность наших ВС», — цитирует Мадуро El Universal.
По его словам, в сговоре с целью организации госпереворота участвовали колумбийская олигархия и связанные с посольством США в Венесуэле люди.
Как отмечает издание со ссылкой на СМИ и активистов, были задержаны по меньшей мере 15 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Мадуро поручил выслать из страны дипломатических представителей Соединённых Штатов.