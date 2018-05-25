Мадуро рассказал о задержании военных, планировавших госпереворот в Венесуэле

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В Венесуэле задержаны несколько военных по подозрению в участии в заговоре против ВС страны для осуществления госпереворота. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Мадуро рассказал о задержании военных, планировавших госпереворот в Венесуэле
  • Reuters

«После предъявления обвинений они признали свою вину в том, что продались предателям, которые из Колумбии заплатили им, чтобы они предали честь, мораль и лояльность наших ВС», — цитирует Мадуро El Universal.

По его словам, в сговоре с целью организации госпереворота участвовали колумбийская олигархия и связанные с посольством США в Венесуэле люди.

Как отмечает издание со ссылкой на СМИ и активистов, были задержаны по меньшей мере 15 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Мадуро поручил выслать из страны дипломатических представителей Соединённых Штатов.

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