США в качестве ответных мер высылают из страны двух венесуэльских дипломатов
Как отмечает РИА Новости, поверенному в делах Венесуэлы в США и заместителю венесуэльского генконсула в Хьюстоне предписано покинуть страну в течение 48 часов.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Вместе с ним страну должен будет покинуть глава политического отдела американского посольства Брайан Наранхо.
По данным СМИ, подобное решение могло быть принято в связи с тем, что американские дипломаты подозреваются в сговоре против венесуэльского правительства.