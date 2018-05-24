США в качестве ответных мер высылают из страны двух венесуэльских дипломатов

Вашингтон высылает двух венесуэльских дипломатов в ответ на аналогичное решение Каракаса. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Как отмечает РИА Новости, поверенному в делах Венесуэлы в США и заместителю венесуэльского генконсула в Хьюстоне предписано покинуть страну в течение 48 часов.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Вместе с ним страну должен будет покинуть глава политического отдела американского посольства Брайан Наранхо.

По данным СМИ, подобное решение могло быть принято в связи с тем, что американские дипломаты подозреваются в сговоре против венесуэльского правительства.