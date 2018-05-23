Мадуро назначил нового замглавы МИД Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение назначить нового заместителя министра венесуэльского внешнеполитического ведомства. Об этом в своём Twitter сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

«Президент Николас Мадуро решил назначить заместителем министра по делам Северной Америки товарища Карлоса Рона Мартинеса, который до сегодняшнего дня достойно... исполнял обязанности поверенного в делах в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Ранее Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Вместе с ним страну должен будет покинуть глава политического отдела американского посольства Брайан Наранхо.

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга прокомментировала сообщения о высылке американских дипломатов из страны.