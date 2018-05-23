Мадуро назначил нового замглавы МИД Венесуэлы
«Президент Николас Мадуро решил назначить заместителем министра по делам Северной Америки товарища Карлоса Рона Мартинеса, который до сегодняшнего дня достойно... исполнял обязанности поверенного в делах в Вашингтоне», — говорится в сообщении.
Ранее Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Вместе с ним страну должен будет покинуть глава политического отдела американского посольства Брайан Наранхо.
Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга прокомментировала сообщения о высылке американских дипломатов из страны.