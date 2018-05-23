Мадуро назначил нового замглавы МИД Венесуэлы

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение назначить нового заместителя министра венесуэльского внешнеполитического ведомства. Об этом в своём Twitter сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

«Президент Николас Мадуро решил назначить заместителем министра по делам Северной Америки товарища Карлоса Рона Мартинеса, который до сегодняшнего дня достойно... исполнял обязанности поверенного в делах в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Ранее Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Вместе с ним страну должен будет покинуть глава политического отдела американского посольства Брайан Наранхо.

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт в ходе брифинга прокомментировала сообщения о высылке американских дипломатов из страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных