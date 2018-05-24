Замглавы МИД России призвал всех участников иранской ядерной сделки к её соблюдению
- РИА Новости
«Мы рассчитываем, что все остальные участники соглашения останутся привержены тем положениям, которые заложены в его основе», — сказал Богданов.
Дипломат также отметил, что МАГАТЭ не раз заявляло о приверженности Тегерана всем положениям соглашения по иранской ядерной программе.
Кроме того, он отметил, что все дополнительные требования к Ирану «абсолютно нерелевантны и не имеют никакого отношения к этому соглашению».
Ранее глава МИД Ирана Джафар Зариф заявил, что Иран и евротройка достигли договорённости о мерах по сохранению СВПД.
8 мая стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СВПД по иранской ядерной программе.