Зариф заявил, что Иран и евротройка достигли договорённости о мерах по сохранению СВПД

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран в ходе переговоров с Францией, Великобританией и Германией в Брюсселе достиг договорённости о мерах по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы запустили процесс. Мы достигли политической договорённости о дальнейших шагах для сохранения СВПД. Многое будет зависеть от того, что будет сделано в ближайшие недели. Мы должны получить необходимые гарантии, и от этого будет зависеть, как быстро мы сможем двигаться вперед», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора договорились защищать СВПД по иранской ядерной программе.