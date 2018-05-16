Зариф заявил, что Иран и евротройка достигли договорённости о мерах по сохранению СВПД
«Мы запустили процесс. Мы достигли политической договорённости о дальнейших шагах для сохранения СВПД. Многое будет зависеть от того, что будет сделано в ближайшие недели. Мы должны получить необходимые гарантии, и от этого будет зависеть, как быстро мы сможем двигаться вперед», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора договорились защищать СВПД по иранской ядерной программе.