ЕС и Иран договорились вести диалог для сохранения СВПД

Представители Франции, Великобритании, Германии и Ирана договорились активизировать контакты для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом по итогам встречи заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

«ЕС и Иран договорились активизировать диалог на всех уровнях для сохранения СВПД. Уже на следующей неделе мы проведём встречу политдиректоров в нашем обычном формате в Вене», — цитирует Могерини ТАСС.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.