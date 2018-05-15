ЕС и Иран договорились вести диалог для сохранения СВПД
«ЕС и Иран договорились активизировать диалог на всех уровнях для сохранения СВПД. Уже на следующей неделе мы проведём встречу политдиректоров в нашем обычном формате в Вене», — цитирует Могерини ТАСС.
8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.