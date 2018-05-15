Джонсон заявил, что ЕС должен противостоять региональным амбициям Ирана вне рамок СВПД

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что проблемы, связанные с региональными амбициями Ирана, должны решаться Европейским союзом вне рамок Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«У нас нет никаких иллюзий относительно разрушительного влияния Ирана в регионе, относительно его программы разработки баллистических ракет, но эти вопросы должны решаться за пределами Совместного всеобъемлющего плана действий», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что Джонсон сделал данное заявление в преддверии встречи министров иностранных дел европейской тройки (Франция, Великобритания, Германия) и Ирана в Брюсселе.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.