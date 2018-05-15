Главы МИД Китая и Германии договорились защищать ядерную сделку по Ирану
«Стороны главным образом обменялись мнениями по ядерной программе Ирана, считают необходимым сообща защищать всестороннее соглашение по ядерному вопросу Ирана, защищать международные принципы, а также региональный мир и стабильность», — говорится в заявлении.
8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.