Главы МИД Китая и Германии договорились защищать ядерную сделку по Ирану

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Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора договорились защищать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

«Стороны главным образом обменялись мнениями по ядерной программе Ирана, считают необходимым сообща защищать всестороннее соглашение по ядерному вопросу Ирана, защищать международные принципы, а также региональный мир и стабильность», — говорится в заявлении.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе. 

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.

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